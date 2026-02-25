Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε τέσσερις αλλοδαπούς που διέμεναν παράνομα στη χώρα

Η Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, πραγματοποίησε στοχευμένη δράση, στο πλαίσιο υλοποίησης επιχειρησιακού σχεδιασμού για την πρόληψη και την καταστολή της παραβατικότητας, αλλά και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Από χθες το απόγευμα έως σήμερα τα ξημερώματα διενεργήθηκαν έλεγχοι στις περιοχές πέριξ του Ιερού Ναού Παναγίας Χαλκέων, της πλατείας Αριστοτέλους, της αγοράς Βλάλη, της οδού Εγνατίας, καθώς και σε περιοχές του Δήμου Παύλου Μελά, κατά τους οποίους:

• Ελέγχθηκαν (104) άτομα και (9) οχήματα,

• Προσήχθησαν (14) άτομα και

• Συνελήφθησαν (4) εξ’ αυτών για παράβαση του Νόμου περί αλλοδαπών.

“Οι δράσεις και οι έλεγχοι θα συνεχιστούν σε διάφορες περιοχές του Νομού”, διαμηνύει στην ανακοίνωσή της η Ελληνική Αστυνομία.