Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε πέντε άτομα για ηχορύπανση από καταστήματα

Συνολικά πέντε άτομα συνελήφθησαν από το βράδυ της Παρασκευής (14/11) έως και σήμερα το πρωί για ηχορύπανση από καταστήματα, στη Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα, αστυνομικοί Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, διενεργούν συστηματικούς ελέγχους για την εφαρμογή της Νομοθεσίας που αφορά τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και την τήρηση των ορίων της στάθμης των θορύβων, με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό, κατά τη διάρκεια ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από βραδινές ώρες της 14-11-2025 έως πρωινές ώρες σήμερα (17-11-2025), αστυνομικοί των Αστυνομικών Τμημάτων Λευκού Πύργου και Τούμπας – Τριανδρίας, συνέλαβαν συνολικά πέντε άτομα, καθώς διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσαν, ως ιδιοκτήτες ή προσωρινά υπεύθυνοι, ηχητικά μέσα και ενισχυτές, κατά περίπτωση, σε καταστήματα, η ηχοστάθμη των οποίων ξεπερνούσε το προβλεπόμενο όριο.

Θεσσαλονίκη

