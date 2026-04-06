Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε έξι άτομα για εκκρεμή διωκτικά έγγραφα

Στοχευμένους ελέγχους με σκοπό τον εντοπισμό και τη σύλληψη φυγόποινων ατόμων, αλλά και καταζητούμενων δυνάμει σχετικών ενταλμάτων, διενεργούν συστηματικά αστυνομικοί Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο αυτό, κατά το τελευταίο 24ωρο, συνελήφθησαν έξι άτομα, για εκκρεμή διωκτικά έγγραφα, με χαρακτηριστική την περίπτωση 58χρονου ημεδαπού σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε Ένταλμα Σύλληψης Τακτικού Ανακριτή Πλημμελειοδικών Χαλκίδας, για Ληστεία.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.