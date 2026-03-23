Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε έναν νεαρό για ναρκωτικά – Έκρυβε στο σπίτι του συσκευασίες με κάνναβη και κοκαΐνη

THESTIVAL TEAM

Συνελήφθη έπειτα από συντονισμένες ενέργειες αστυνομικών του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, 25χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση του Νόμου περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες χθες (22/03) στην ανατολική Θεσσαλονίκη και πιο συγκεκριμένα στο Πλαγιάρι, εντοπίσθηκε ο προαναφερόμενος και σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, βρέθηκε στην κατοχή του μία αυτοσχέδια συσκευασία που περιείχε μικροποσότητα κάνναβης, το χρηματικό ποσό των 690 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο.

Ακολούθησε έρευνα στην οικία του όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

– 7 συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης συνολικού βάρους 14,81 γραμμαρίων,
– 1 συσκευασία κατεργασμένης κάνναβης βάρους 23,20 γραμμαρίων,
– 1 συσκευασία κοκαΐνης βάρους 8,35 γραμμαρίων και 1 χρηστική ζυγαριά ακριβείας.

Τέλος, ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ελληνική Αστυνομία Ναρκωτικά

