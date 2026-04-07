Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε έναν 21χρονο και έναν ανήλικο που έκλεψαν ηλεκτρικά πατίνια και μπαταρίες ηλεκτρικών μοτοσικλετών

Χειροπέδες σε δύο νεαρά άτομα, ηλικίας 21 και 15 ετών αντίστοιχα, πέρασαν χθες το πρωί (06/04) αστυνομικοί στη περιοχή της Ξηροκρήνης στη Θεσσαλονίκη.

Όπως διαπιστώθηκε και σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, οι προαναφερόμενοι νωρίτερα είχαν διαρρήξει από κοινού κατάστημα ενοικιάσεως ηλεκτρικών scooter στο κέντρο της πόλης.

Ειδικότερα, αφαίρεσαν 5 ηλεκτρικά πατίνια και 4 μπαταρίες ηλεκτρικών μοτοσικλετών, συνολικής αξίας 6.000 ευρώ.

Τέλος, οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.