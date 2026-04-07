MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε έναν 21χρονο και έναν ανήλικο που έκλεψαν ηλεκτρικά πατίνια και μπαταρίες ηλεκτρικών μοτοσικλετών

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Χειροπέδες σε δύο νεαρά άτομα, ηλικίας 21 και 15 ετών αντίστοιχα, πέρασαν χθες το πρωί (06/04) αστυνομικοί στη περιοχή της Ξηροκρήνης στη Θεσσαλονίκη.

Όπως διαπιστώθηκε και σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, οι προαναφερόμενοι νωρίτερα είχαν διαρρήξει από κοινού κατάστημα ενοικιάσεως ηλεκτρικών scooter στο κέντρο της πόλης.

Ειδικότερα, αφαίρεσαν 5 ηλεκτρικά πατίνια και 4 μπαταρίες ηλεκτρικών μοτοσικλετών, συνολικής αξίας 6.000 ευρώ.

Τέλος, οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 24 ώρες πριν

Ιράν: Η Τεχεράνη εξετάζει ειρηνευτική πρόταση, αλλά δεν είναι ανοιχτή σε “προσωρινή κατάπαυση του πυρός”, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 6 ώρες πριν

Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως και τη Μεγάλη Πέμπτη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Καλλιθέα: Τροχαίο με παράσυρση ανήλικου από διανομέα – Στο νοσοκομείο το παιδί

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 ώρες πριν

Αυξάνονται οι τιμές πετρελαίου μετά το τελεσίγραφο Τραμπ για το Ιράν

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Αγωνία για την υγεία του Μιρτσέα Λουτσέσκου: Εξετάζεται η τοποθέτηση της συσκευής ECMO για υποβοήθηση

MEDIA NEWS 4 ώρες πριν

Ανθή Βούλγαρη σε Ιορδάνη Χασαπόπουλο: “Πας φιρί φιρί να χωρίσεις”