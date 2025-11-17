Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε δύο οδηγούς που έπιασαν τιμόνι μεθυσμένοι – Ο ένας ενεπλάκη σε τροχαίο

Δύο οδηγοί που έπιασαν τιμόνι αν και ήταν υπό την επήρεια μέθης συνελήφθησαν τις τελευταίες ώρες στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα ο ένας εξ αυτών είχε εμπλακεί και τροχαίο με υλικές ζημιές!

Ειδικότερα, αστυνομικοί Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης αποσκοπώντας στη διευκόλυνση και προστασία του συνόλου των χρηστών των οδικών δικτύων, στην τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς και στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, διενεργούν συστηματικά ελέγχους σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., κατά το προηγούμενο 24ωρο, αστυνομικοί των Διευθύνσεων Άμεσης Δράσης και Τροχαίας Θεσσαλονίκης κατέλαβαν δύο άτομα να οδηγούν υπό την επήρεια μέθης, με ένα εξ’ αυτών να έχει εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών, βραδινές ώρες χθες, στην περιοχή της Πυλαίας.

Οι δύο οδηγοί συνελήφθησαν και σε βάρος τους σχηματίστηκαν σχετικές δικογραφίες.

Παρόμοιοι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.