Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο οδηγοί που έπιασαν τιμόνι μεθυσμένοι

Δύο οδηγοί συνελήφθησαν τις τελευταίες ώρες στη Θεσσαλονίκη, καθώς έπιασαν τιμόνι υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., πρόκειται για δύο άντρες ηλικίας 43 και 37 ετών, οι οποίοι κατελήφθησαν χθες το πρωί και σήμερα το πρωί, στις περιοχές Νεάπολης και Ωραιοκάστρου, αντίστοιχα, να οδηγούν έχοντας καταναλώσει ποσότητες αλκοόλ.

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στην αρμόδια Δικαστική Αρχή.