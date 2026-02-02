MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο οδηγοί που έπιασαν τιμόνι μεθυσμένοι

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Δύο οδηγοί συνελήφθησαν τις τελευταίες ώρες στη Θεσσαλονίκη, καθώς έπιασαν τιμόνι υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., πρόκειται για δύο άντρες ηλικίας 43 και 37 ετών, οι οποίοι κατελήφθησαν χθες το πρωί και σήμερα το πρωί, στις περιοχές Νεάπολης και Ωραιοκάστρου, αντίστοιχα, να οδηγούν έχοντας καταναλώσει ποσότητες αλκοόλ.

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στην αρμόδια Δικαστική Αρχή.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Ανατριχίλα: Στο 27:01 του ματς οι φίλοι του ΠΑΟΚ άναψαν πυρσούς σε ολόκληρη την Τούμπα για τα επτά αετόπουλα – Δείτε βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 18 ώρες πριν

Αττική: “Γαζωμένος” από σφαίρες ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός σε ρέμα στη Νέα Πέραμο

ΠΑΙΔΕΙΑ 6 ώρες πριν

Ποια σχολεία θα μείνουν κλειστά σήμερα στη Θράκη λόγω κακοκαιρίας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Κατερίνη: Άρπαξαν κοσμήματα αξίας 300.000 ευρώ αφού έστησαν παγίδα σε υπάλληλο – Δείτε βίντεο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Έκλεισε ο δρόμος Ωραιοκάστρου – Μελισσοχωρίου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 47 λεπτά πριν

Ο Καραχάλιος “βλέπει” συνεργασία Καρυστιανού-Παύλου Ντε Γκρες – Το “απόλυτο πάντρεμα”