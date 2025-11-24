Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε δύο οδηγούς που έπιασαν τιμόνι μεθυσμένοι – Ο ένας προσέκρουσε με το ΙΧ του σε σταθμευμένο όχημα

Δύο οδηγοί που έπιασαν τιμόνι μεθυσμένοι συνελήφθησαν τις τελευταίες ώρες στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, χθες τα ξημερώματα αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης συνέλαβαν στο κέντρο της πόλης έναν 28χρονο από την Αλβανία ο οποίος προσέκρουσε με το ΙΧ του σε σταθμευμένο όχημα και προέκυψε πως οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Επιπλέον, σήμερα τα ξημερώματα αστυνομικοί της ΟΠΚΕ πέρασαν χειροπέδες σε έναν 38χρονο ο οποίος κατελήφθη να οδηγεί Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο, υπό την επίδραση οινοπνεύματος