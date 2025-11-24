MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε δύο οδηγούς που έπιασαν τιμόνι μεθυσμένοι – Ο ένας προσέκρουσε με το ΙΧ του σε σταθμευμένο όχημα

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Δύο οδηγοί που έπιασαν τιμόνι μεθυσμένοι συνελήφθησαν τις τελευταίες ώρες στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, χθες τα ξημερώματα αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης συνέλαβαν στο κέντρο της πόλης έναν 28χρονο από την Αλβανία ο οποίος προσέκρουσε με το ΙΧ του σε σταθμευμένο όχημα και προέκυψε πως οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Επιπλέον, σήμερα τα ξημερώματα αστυνομικοί της ΟΠΚΕ πέρασαν χειροπέδες σε έναν 38χρονο ο οποίος κατελήφθη να οδηγεί Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο, υπό την επίδραση οινοπνεύματος

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη

Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

