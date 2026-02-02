Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε δύο ανήλικους που έκλεψαν μοτοσικλέτα από τη Σταυρούπολη

Στη σύλληψη ενός 15χρονου και ενός 17χρονου προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη για κλοπή μοτοσικλέτας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δύο νεαροί συνελήφθησαν καθώς έκλεψαν μία μοτοσικλέτα από την περιοχή της Σταυρούπολης η οποία κατασχέθηκε και αποδόθηκε στον νόμιμο κάτοχό της.

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στην αρμόδια Δικαστική Αρχή.