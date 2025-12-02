Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε δύο γυναίκες που οδηγούσαν μεθυσμένες και ενεπλάκησαν σε τροχαία

Δύο γυναίκες, ηλικίας 42 και 46 ετών, συνελήφθησαν σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης.

Συγκεκριμένα:

Στη σύλληψη μίας 42χρονης γυναίκας προχώρησαν χθες το πρωί, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, στην περιοχή της Τούμπας, η οποία ενεπλάκη σε τροχαίο υλικών ζημιών οδηγώντας Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο, υπό την επήρεια οινοπνεύματος.

Επίσης, αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Θέρμης συνέλαβαν χθες το βράδυ, σε περιοχή του Δήμου Θέρμης, μία 46χρονη γυναίκα, η οποία ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, υπό την επήρεια οινοπνεύματος.