MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε δύο γυναίκες που οδηγούσαν μεθυσμένες και ενεπλάκησαν σε τροχαία

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Δύο γυναίκες, ηλικίας 42 και 46 ετών, συνελήφθησαν σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης.

Συγκεκριμένα:

Στη σύλληψη μίας 42χρονης γυναίκας προχώρησαν χθες το πρωί, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, στην περιοχή της Τούμπας, η οποία ενεπλάκη σε τροχαίο υλικών ζημιών οδηγώντας Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο, υπό την επήρεια οινοπνεύματος.

Επίσης, αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Θέρμης συνέλαβαν χθες το βράδυ, σε περιοχή του Δήμου Θέρμης, μία 46χρονη γυναίκα, η οποία ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, υπό την επήρεια οινοπνεύματος.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 24 ώρες πριν

ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης: Κανονικά το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Αθήνα

LIFESTYLE 10 ώρες πριν

Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος: Μπορώ να νιώθω ένοχος για κάτι εντελώς απροσδιόριστο, είμαι σχεδόν εθισμένος σε αυτό το συναίσθημα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Στροφή στον Άρη – Μέρος του προγράμματος ο Κωνσταντέλιας, θεραπεία ο Πέλκας

LIFESTYLE 11 ώρες πριν

Σίσσυ Χρηστίδου: “Είμαι ακόμα σε σοκ, δεν περίμενα ότι θα έχει τέτοιες αρνητικές αντιδράσεις η εικόνα μου”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Εύβοια: Ανήλικο κορίτσι εντοπίστηκε αναίσθητη στο λιμάνι της Ερέτριας – Είχε καταναλώσει αλκοόλ

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Τραγωδία στο Βερολίνο: Πυρκαγιά σε μονοκατοικία στοίχισε τη ζωή σε ένα παιδί