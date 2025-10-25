Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε δύο γυναίκες Ρομά – Έβαλαν τα παιδιά τους 9 και 6 ετών να ζητιανεύουν έξω από σούπερ μάρκετ
Χειροπέδες σε δύο γυναίκες Ρομά που έβαλαν τα ανήλικα παιδιά τους να ζητιανεύουν έξω από σούπερ μάρκετ, προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη.
Συγκεκριμένα, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. πέρασαν χειροπέδες στη 47χρονη και την 23χρονη καθώς είχαν αφήσει τα ανήλικα παιδιά τους, ένα κοριτσάκι 9 ετών και ένα 6χρονο αγοράκι, να επαιτούν έξω από σούπερ μάρκετ στο κέντρο της πόλης.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τα παιδιά ήταν στο σημείο χωρίς την επιτήρηση κάποιου ενήλικα, εκθέτοντάς τα σε κίνδυνο.
Οι δύο γυναίκες κατηγορούνται για έκθεση και εμπορία ανθρώπων και με τα δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν στην αρμόδια δικαστική Αρχή.
