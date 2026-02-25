MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε δύο φυγόποινους και έναν καταζητούμενο μέσα σε ένα 24ωρο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Δύο φυγόποινοι συνελήφθησαν το τελευταίο 24ωρο στη Θεσσαλονίκη καθώς αν και είχαν καταδικαστεί σε φυλάκιση, κυκλοφορούσαν ελεύθεροι. Παράλληλα η ΕΛ.ΑΣ. πέρασε χειροπέδες και σε έναν νεαρό καταζητούμενο, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης.

Ειδικότερα, το τελευταίο 24ωρο συνελήφθησαν:

  • 42χρονος αλλοδαπός, από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσαν δύο αποφάσεις με τις οποίες καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης (2) ετών και (2) μηνών για κλοπή, καθώς και (2) εντάλματα σύλληψης για σύσταση συμμορίας και διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών.
  • 19χρονος ημεδαπός, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης κ. Ανακριτή Θεσσαλονίκης για ληστεία.
  • 28χρονος ημεδαπός, από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε απόφαση με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης (18) μηνών για διακεκριμένη περίπτωση κλοπής.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στις αρμόδιες Δικαστικές Αρχές.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Νέο τροχαίο στην Ολυμπιάδος – Τραυματίστηκε νεαρός μοτοσικλετιστής – Βίντεο

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Αλέξανδρος Πιεχόβιακ για τον γκέι ρόλο του στις “Σέρρες”: Με σταματούσαν στον δρόμο άνθρωποι με βουρκωμένα μάτια και μου έλεγαν ευχαριστώ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

Τέμπη: Αίτημα εξαίρεσης της σύνθεσης του δικαστηρίου από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου – Διεκόπη η δίκη

ΔΕΘ 18 ώρες πριν

Ανάπλαση ΔΕΘ: Χρονιά ορόσημο το 2026 για την προκήρυξη του διαγωνισμού – “Στρατηγικός σχεδιασμός με επίκεντρο τον πολίτη”

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Δέκα άνδρες ντυμένοι με στολές στρατιωτών δολοφόνησαν επτά άτομα στον Ισημερινό

MEDIA NEWS 10 ώρες πριν

Επέστρεψε η Σία Κοσιώνη στο δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ μετά τη σοβαρή περιπέτεια υγείας-Τα πρώτα λόγια