Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε δύο φυγόποινους και έναν καταζητούμενο μέσα σε ένα 24ωρο

Δύο φυγόποινοι συνελήφθησαν το τελευταίο 24ωρο στη Θεσσαλονίκη καθώς αν και είχαν καταδικαστεί σε φυλάκιση, κυκλοφορούσαν ελεύθεροι. Παράλληλα η ΕΛ.ΑΣ. πέρασε χειροπέδες και σε έναν νεαρό καταζητούμενο, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης.

Ειδικότερα, το τελευταίο 24ωρο συνελήφθησαν:

42χρονος αλλοδαπός, από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσαν δύο αποφάσεις με τις οποίες καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης (2) ετών και (2) μηνών για κλοπή, καθώς και (2) εντάλματα σύλληψης για σύσταση συμμορίας και διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών.

19χρονος ημεδαπός, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης κ. Ανακριτή Θεσσαλονίκης για ληστεία.

28χρονος ημεδαπός, από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε απόφαση με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης (18) μηνών για διακεκριμένη περίπτωση κλοπής.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στις αρμόδιες Δικαστικές Αρχές.