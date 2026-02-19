MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε δύο διακινητές ναρκωτικών – Κατασχέθηκαν κοκαΐνη, χασίς και χάπια ecstasy

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στο πλαίσιο στοχευμένων αστυνομικών δράσεων για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, συνελήφθησαν χθες σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βέροιας, 2 άνδρες, σε διαφορετικές περιπτώσεις, για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, στην πρώτη περίπτωση, μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών, εντοπίστηκε ένας 32χρονος και για να αποφύγει τον έλεγχο, προσπάθησε να διαφύγει απορρίπτοντας μία συσκευασία, ωστόσο ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς.

Η συσκευασία που απέρριψε, η οποία περιείχε ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης βάρους 50 γραμμαρίων, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1 συσκευασία με κοκαΐνη βάρους 31,71 γραμμαρίων και 1 κινητό τηλέφωνο.

Σε έρευνα που έγινε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 1 συσκευασία με κοκαΐνη βάρους 3,86 γραμμαρίων,
• 4 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους 99,83 γραμμαρίων,
• 1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,
• 284 κενές νάιλον συσκευασίες και
• το χρηματικό ποσό των -4.330 ευρώ-.

Στη δεύτερη περίπτωση, σε έρευνα που έγινε σε οικία 34χρονου σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 2 συσκευασίες με κοκαΐνη συνολικού βάρους 7,29 γραμμαρίων,
• 2 συσκευασίες με ποσότητα MDMA συνολικού βάρους 18,22 γραμμαρίων,
• 558 ναρκωτικά δισκία ecstasy,
• 4 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους 18,37 γραμμαρίων,
• 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,
• το χρηματικό ποσό των -2.770 ευρώ- και
• 1 κινητό τηλέφωνο.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Εξαφάνιση 26χρονου στη Γλυφάδα – Η ανακοίνωση από το “Χαμόγελο του Παιδιού”

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Επικεφαλής ναού στην Ταϊβάν ένιωσε αδιαθεσία και έκανε εμετό πάνω στον πρόεδρο Λάι – Δείτε βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 17 ώρες πριν

Όχημα με 18χρονο οδηγό αναποδογύρισε μετά από τροχαίο στο κέντρο της Λάρισας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Μια είναι η Καπετάνισσα, και μια η Πλεύση Ελευθερίας

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 22 ώρες πριν

Λέκκας για κατολισθήσεις: Πολλές περιοχές είναι υψηλού κινδύνου – Ώριμες οι συνθήκες για καινούργια φαινόμενα

MEDIA NEWS 1 ώρα πριν

Κώστας Παπαχλιμίντζος για Άδωνι Γεωργιάδη: Δεν του άρεσε η λέξη “τσακωμός”, ως δημοσιογράφοι απαντάμε με τον τρόπο που κρίνουμε