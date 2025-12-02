Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε δύο άτομα που εκκρεμούσε σε βάρος τους Βούλευμα Εφετών και ποινή φυλάκισης

Στη σύλληψη δύο ανδρών, ηλικίας 27 και 40 ετών, προχώρησαν χθες οι αρχές στη Θεσσαλονίκη που εκκρεμούσαν σε βάρος τους διωκτικά έγγραφα.

Συγκεκριμένα:

Στη σύλληψη ενός 27χρονου άνδρα προχώρησαν χθες το απόγευμα, αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας, σε περιοχή του Δήμου Δέλτα, καθώς σε βάρος του εκκρεμούν Βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης και απόφαση με την οποία του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 28 μηνών για κλοπή κατ’ εξακολούθηση.

Επίσης, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου, συνέλαβαν χθες το απόγευμα, έναν 40χρονο άνδρα, καθώς σε βάρος του εκκρεμεί Βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης, με το οποίο διατάσσεται η σύλληψη και η προσωρινή του κράτηση για παράβαση Νόμου περί ναρκωτικών.