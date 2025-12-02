MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε δύο άτομα που εκκρεμούσε σε βάρος τους Βούλευμα Εφετών και ποινή φυλάκισης

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη δύο ανδρών, ηλικίας 27 και 40 ετών, προχώρησαν χθες οι αρχές στη Θεσσαλονίκη που εκκρεμούσαν σε βάρος τους διωκτικά έγγραφα.

Συγκεκριμένα:

Στη σύλληψη ενός 27χρονου άνδρα προχώρησαν χθες το απόγευμα, αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας, σε περιοχή του Δήμου Δέλτα, καθώς σε βάρος του εκκρεμούν Βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης και απόφαση με την οποία του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 28 μηνών για κλοπή κατ’ εξακολούθηση.

Επίσης, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου, συνέλαβαν χθες το απόγευμα, έναν 40χρονο άνδρα, καθώς σε βάρος του εκκρεμεί Βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης, με το οποίο διατάσσεται η σύλληψη και η προσωρινή του κράτηση για παράβαση Νόμου περί ναρκωτικών.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 12 ώρες πριν

Βόλος: Πλήρωσε προκαταβολή 1.250 ευρώ για να αγοράσει αγροτικό μηχάνημα που δεν έλαβε ποτέ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Δημητρακόπουλος: Δεχόμαστε με την Ιωάννα Τούνη απειλητικά μηνύματα ότι θα μας σκοτώσουν και θα μας κάνουν κομματάκια

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 19 ώρες πριν

“Φουντώνουν” τα μπλόκα των αγροτών σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 13 ώρες πριν

Έλενα Ράπτη: Συνεχίζουμε για μια Ελλάδα όπου η ασφάλεια, η αξιοπρέπεια και η ισότητα είναι δικαίωμα για κάθε γυναίκα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 13 ώρες πριν

Σέρρες: Μπλόκο στον Προμαχώνα το μεσημέρι της Τετάρτης αποφάσισαν οι αγρότες

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 19 ώρες πριν

Λούτσα: Συντετριμμένος ο πατέρας του 29χρονου, “δεν αρκούν τα συλλυπητήρια” λέει – Η κατάσταση της 21χρονης που τραυματίστηκε