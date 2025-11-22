Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε δύο άτομα για κατοχή ναρκωτικών – Κατασχέθηκαν κοκαΐνη, ηρωίνη, χασίς και πάνω από 2.400 ευρώ

Στη σύλληψη δύο ανδρών, ηλικίας 36 και 37 ετών, προχώρησαν χθες το απόγευμα σε περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου, για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών, ο 36χρονος εντοπίστηκε να επιβαίνει σε δίκυκλη μοτοσικλέτα και αντιλαμβανόμενος την παρουσία των αστυνομικών προσπάθησε να διαφύγει, ωστόσο ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς.

Από την οικία του σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, όπου διέμενε προσωρινά και ο 37χρονος άνδρας, κατασχέθηκαν:

13 συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού βάρους 29,2 γραμμαρίων,

12 συσκευασίες με κατεργασμένη κάνναβη, συνολικού βάρους 396,1 γραμμαρίων,

2 συσκευασίες με ηρωίνη, συνολικού βάρους 4,1 γραμμαρίων,

1 συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 24 γραμμαρίων,

1 πλαστικό φιαλίδιο με υγρή μεθαδόνη βάρους 40 γραμμαρίων,

27,5 ναρκωτικά δισκία και

4 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.

Επίσης κατασχέθηκαν 4 κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 2.420 ευρώ.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.