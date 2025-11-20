Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε δύο άτομα για ναρκωτικά – Έκρυβαν σακουλάκια με κοκαΐνη – Δείτε φωτο

Ένας άνδρας και μια γυναίκα συνελήφθησαν χθες το μεσημέρι σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Τα δύο άτομα κατηγορούνται για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, μετά από αξιολόγηση και αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων σχετικά με τη δράση των ατόμων στην κατοχή από κοινού και διακίνηση κοκαΐνης στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί αστυνομική επιχείρηση, στο πλαίσιο της οποίας εντοπίστηκαν και ακινητοποιήθηκαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτι, καθώς και στην κατοχή των κατηγορούμενων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-16-αυτοσχέδιες συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού βάρους -191,6-γραμμαρίων,

-2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

το χρηματικό ποσό των -1.600- ευρώ και

-2- κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Δείτε τη φωτογραφία που έδωσε η ΕΛ.ΑΣ. στη δημοσιότητα: