Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε δύο αλλοδαπούς μετά από αλισβερίσι κοκαΐνης

Δύο αλλοδαποί συνελήφθησαν χθες Μεγάλη Παρασκευή για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών στην ανατολική Θεσσαλονίκη, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου

Ειδικότερα, εντοπίστηκαν από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών και από την κατοχή του 34χρονου Σκοπιανού κατασχέθηκε μια συσκευασία με κοκαΐνη, βάρους 211 γραμμαρίων, που όπως προέκυψε παρέλαβε νωρίτερα από τον δεύτερο αλλοδαπό άνδρα, έναν 49χρονο Αλβανό.

Επίσης από την κατοχή τους κατασχέθηκαν συνολικά 4 κινητά τηλέφωνα. Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.