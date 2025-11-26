Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε δύο αλλοδαπούς που διαμένουν παράνομα στη χώρα

Δύο αλλοδαποί συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη, καθώς μετά από αστυνομικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι διαμένουν παράνομα στη χώρα.

Ειδικότερα, η Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, βραδινές ώρες χθες (25-11-2025) έως και πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (26-11-2025), πραγματοποίησε στοχευμένη δράση, στο πλαίσιο υλοποίησης επιχειρησιακού σχεδιασμού για την πρόληψη και την καταστολή της παραβατικότητας, αλλά και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Διενεργήθηκαν έλεγχοι στην ευρύτερη περιοχή των οδών Γιαννιτσών, Αναγεννήσεως, Κωλέττη, Μοναστηρίου, καθώς και σε περιοχές του Δήμου Παύλου Μελά, κατά τους οποίους:

• Ελέγχθηκαν 113 άτομα και 7 οχήματα,

• Προσήχθησαν 8 άτομα και

• Συνελήφθησαν 2 εξ’ αυτών για παράβαση του Νόμου περί αλλοδαπών.

Παρόμοιες δράσεις θα πραγματοποιηθούν και σε άλλες περιοχές.