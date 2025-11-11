Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε δύο αλλοδαπούς για λαθραία τσιγάρα

Δύο αλλοδαποί συνελήφθησαν χθες το πρωί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για λαθραία τσιγάρα.

Οι δύο αλλοδαποί ηλικίας 43 και 32 ετών συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης καθώς κατελήφθησαν να κατέχουν (140) πακέτα τσιγάρα, τα οποία δεν έφεραν την προβλεπόμενη ταινία καταβολής φόρου κατανάλωσης καπνού και λοιπών δασμών του Ελληνικού Δημοσίου.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια δικαστική Αρχή.