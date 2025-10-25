MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε δύο 14χρονους διαρρήκτες που μπούκαραν σε μονοκατοικία – Συνελήφθησαν και οι γονείς τους

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη δύο 14χρονων διαρρηκτών προχώρησαν χθες στη Θεσσαλονίκη αστυνομικοί, ενώ συνελήφθησαν και οι γονείς των ανηλίκων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι δύο ανήλικοι συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας, διότι νωρίτερα την ίδια ημέρα εισήλθαν σε μονοκατοικία στην περιοχή του Τριλόφου, προκαλώντας φθορές και αποπειράθηκαν να αφαιρέσουν διάφορα αντικείμενα από το εσωτερικό της. Επιπλέον, συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στην αρμόδια δικαστική Αρχή.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Α. Σκέρτσος για ΟΠΕΚΕΠΕ: Την εξυγίανση του μηχανισμού των αγροτικών ενισχύσεων δεν θα την πετύχουμε με στρεψοδικίες

MEDIA NEWS 20 ώρες πριν

Η Άση Μπήλιου επιστρέφει με το Stars System για 19η σεζόν

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Τέσσερις νεκροί από έκρηξη σε αποβάθρα σιδηροδρομικού σταθμού της Ουκρανίας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Έβρος: Επεισοδιακή σύλληψη διακινητή μεταναστών

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 17 ώρες πριν

Συναγερμός για γονική αρπαγή 8χρονου στη Νέα Ιωνία Αττικής

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 20 ώρες πριν

Άγριος ξυλοδαρμός γυναίκας στο Κορωπί: “Την έδερνε και μου έλεγε ότι τη γρατζούνισε το μωρό”