Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε δύο 14χρονους διαρρήκτες που μπούκαραν σε μονοκατοικία – Συνελήφθησαν και οι γονείς τους

Στη σύλληψη δύο 14χρονων διαρρηκτών προχώρησαν χθες στη Θεσσαλονίκη αστυνομικοί, ενώ συνελήφθησαν και οι γονείς των ανηλίκων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι δύο ανήλικοι συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας, διότι νωρίτερα την ίδια ημέρα εισήλθαν σε μονοκατοικία στην περιοχή του Τριλόφου, προκαλώντας φθορές και αποπειράθηκαν να αφαιρέσουν διάφορα αντικείμενα από το εσωτερικό της. Επιπλέον, συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στην αρμόδια δικαστική Αρχή.