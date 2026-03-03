Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε διακινητή μεταναστών – Μετέφερε τέσσερις αλλοδαπούς προς το κέντρο της πόλης

Δύο διακινητές μεταναστών συνελήφθησαν χθες σε περιοχές της Θεσσαλονίκης από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης

Πρόκειται για δύο αλλοδαπούς ηλικίας 42 και 25 ετών (από Ρουμανία και Υεμένη αντίστοιχα) σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Θεσσαλονίκης για παράνομη μεταφορά-προώθηση μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, χθες το βράδυ στην Εγνατία Οδό με κατεύθυνση από Σέρρες προς Θεσσαλονίκη, πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο με οδηγό τον 42χρονο Ρουμάνο και στο εσωτερικό του οχήματος εντοπίσθηκαν τέσσερις αλλοδαποί (δύο Παλαιστίνιοι, ένας Αφγανός και ένας από τη Συρία), οι οποίοι δε διέθεταν τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή τους στη χώρα.

Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι ο 42χρονος, θα παρέδιδε τους μεταφερόμενους αλλοδαπούς στον 25χρονο συνεργό του στο κέντρο της πόλης. Έπειτα από οργανωμένη επιχείρηση, εντοπίσθηκε ο 25χρονος να κινείται με ηλεκτρικό πατίνι στο σημείο συνάντησης, όπου και συνελήφθη.

Κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούσαν οι συλληφθέντες για τις συνεννοήσεις τους, το όχημα μεταφοράς των αλλοδαπών και το ηλεκτρικό πατίνι.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.