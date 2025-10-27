MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε ανδρόγυνο που προέτρεπε τα ανήλικά παιδιά του σε επαιτεία

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Δικυκλιστές αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. συνέλαβαν χθες το βράδυ (26/10) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναν 28χρονο άνδρα και μία 24χρονη γυναίκα, οι οποίοι προέτρεπαν τα ανήλικα τέκνα τους σε επαιτεία.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, για το αδίκημα της εμπορίας ανθρώπων.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι ανωτέρω προέτρεψαν τα ανήλικα τέκνα τους σε επαιτεία και τα επέβλεπαν από κοντινό σημείο.

Οι συλληφθέντες, θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Θεσσαλονίκη

