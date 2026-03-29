Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 61χρονο που είχε καταδικαστεί δύο φορές και είχε δύο εντάλματα σύλληψης

Στη σύλληψη ενός 61χρονου άνδρα προχώρησαν χθες το μεσημέρι στην περιοχή της Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη, αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας συνελήφθη καθώς σε βάρος του εκκρεμούσαν δύο αποφάσεις με τις οποίες καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 3 ετών και 30 μηνών, για δημόσια έσοδα και διακεκριμένες κλοπές, καθώς και δύο εντάλματα σύλληψης, για φοροδιαφυγή και δημόσια έσοδα.