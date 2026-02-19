Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 61χρονο διακινητή ηρωίνης και κοκαΐνης – Έκρυβε τα ναρκωτικά σε κλαδιά δέντρων και κουτιά αναψυκτικών

Μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πέλλας, συνελήφθη χθες (18 Φεβρουαρίου 2026) το πρωί σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, ένας 61χρονος, για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, με τη συνδρομή και αστυνομικών της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κιλκίς, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1 συσκευασία με ηρωίνη βάρους 1 γραμμαρίου και το χρηματικό ποσό των –1.745– ευρώ.

Από την έρευνα των αστυνομικών διαπιστώθηκε ότι ο συλληφθείς χρησιμοποιούσε 2 σημεία απόκρυψης («καβάτζα») ναρκωτικών ουσιών. Συγκεκριμένα, σε παρακείμενο οικόπεδο βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένες σε κλαδιά δέντρων και κατασχέθηκαν:

3 συσκευασίες με ηρωίνη συνολικού βάρους 125,4 γραμμαρίων,

1 συσκευασία με κοκαΐνη βάρους 3,9 γραμμαρίων και

1 συσκευασία με κάνναβη βάρους 2,5 γραμμαρίων.

Σε κοντινή απόσταση βρέθηκε καλά κρυμμένη κάτω από μεταλλική λαμαρίνα υδρορροής και κατασχέθηκε 1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Σε άλλο χώρο κοντά στην οικία του, με τη συνδρομή και αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων Βορείου Ελλάδος, βρέθηκαν καλά κρυμμένα 2 μεταλλικά κουτάκια αναψυκτικών μέσα σε χόρτα, που περιείχαν μία 1 συσκευασία με κοκαΐνη βάρους 10,7 γραμμαρίων και 1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.