Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 57χρονο κτηνοτρόφο που έβοσκε τα πρόβατά του – Παραβίασε τα μέτρα για την ευλογιά

Στη σύλληψη ενός 57χρονου αλλοδαπού προχώρησαν αστυνομικοί σε χωριό της Θεσσαλονίκης, για παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας συνελήφθη καθώς τον έπιασαν να βόσκει δέκα αιγοπρόβατα, που δεν έφεραν κίτρινα ενώτια ούτε είχαν εμβολιαστεί, εξωτερικά της εγκατάστασης εκτροφής/διαμονής των ζώων (στάβλος).

Τα ζώα οδηγήθηκαν άμεσα πίσω στην εγκατάσταση.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στην αρμόδια Δικαστική Αρχή.