Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 54χρονο για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ στη Σίνδο

Στη σύλληψη ενός 54χρονου ημεδαπού προχώρησαν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ ΔΕΛΤΑ, κατά τις μεσημβρινές ώρες του Σαββάτου 21 Μαρτίου 2026, στην περιοχή της Σίνδου Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας εντοπίστηκε να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο υπό την επίδραση οινοπνεύματος, θέτοντας σε κίνδυνο την οδική ασφάλεια.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν άμεσα στη σύλληψή του, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.