Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 52χρονο που οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης – Είχε προσκρούσει σε σταθμευμένο ΙΧ

Χειροπέδες σε έναν 52χρονο ο οποίος οδηγούσε ΙΧ υπό την επήρεια μέθης στον Εύοσμο, πέρασαν χθες (29/03) αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Μάλιστα, και σύμφωνα με ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ, ο 52χρονος άνδρας νωρίτερα είχε εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών (πρόσκρουση σε σταθμευμένο όχημα).

Τέλος, ο ίδιος αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.