ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 48χρονο Κινέζο που μετέφερε παράνομα επτά ομοεθνείς του

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη ενός 48χρονου άνδρα προχώρησαν χθες το πρωί, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Παιονίας, για διευκόλυνση εισόδου σε μη νόμιμους αλλοδαπούς.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τις πρώτες πρωινές ώρες της ίδιας ημέρας, ο προαναφερόμενος άνδρας εντοπίστηκε σε περιοχή της Θεσσαλονίκης να μεταφέρει με εκμισθωμένο όχημα έξι άνδρες από την Κίνα, ηλικίας 23-57 ετών, και μία 41χρονη γυναίκα από την Κίνα, με σκοπό τη μη νόμιμη μεταφορά τους προς το εσωτερικό της χώρας.

Το παραπάνω όχημα κατασχέθηκε, καθώς επίσης το χρηματικό ποσό των 780 ευρώ και 1 κινητό τηλέφωνο, που βρέθηκε στην κατοχή του.

Ο συλληφθείς με την δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Θεσσαλονίκη

