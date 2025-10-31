MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 48χρονο για διακίνηση κοκαΐνης – Είχε ως καβάτζα κλειστό κατάστημα, κατασχέθηκαν 300 γράμμαρια

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ένας 48χρονος που κατηγορείται για κατοχή και διακίνηση κοκαΐνης συνελήφθη χθες το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος  Βορείου Ελλάδος.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, ενώ ύστερα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις και δημιουργία προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση στην κατοχή, αποθήκευση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης

Κατά την επιχείρηση που πραγματοποίησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε να εξέρχεται από ανενεργό ισόγειο κατάστημα, το οποίο χρησιμοποιούσε ως προσωρινό χώρο διαμονής και ταυτόχρονα «καβάτζα» ναρκωτικών ουσιών.

Από την έρευνα στον παραπάνω χώρο, με τη συνδρομή του Τμήματος Συνοδών Αστυνομικών Σκύλων,  βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • δέμα με κοκαΐνη συνολικού βάρους -306- γραμμαρίων,
  • -2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,
  • -12- κενές νάιλον συσκευασίες κατάλληλες για τη συσκευασία ναρκωτικών ουσιών και
  • κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Δείτε τη φωτογραφία που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛΑΣ:

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη

