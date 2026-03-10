MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 44χρονο που έπιασε τιμόνι υπό την επήρεια μέθης

Χειροπέδες σε έναν 44χρονο πέρασαν σήμερα το πρωί αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης.

Όπως διαπιστώθηκε ο άνδρας οδηγούσε ΙΧ, σε περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης, υπό την επήρεια μέθης.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ:

“Συνελήφθη, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (10-03-2026) στην ανατολική Θεσσαλονίκη, 44χρονος ημεδαπός, διότι κατελήφθη να οδηγεί το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο του και να βρίσκεται εμφανώς σε κατάσταση μέθης”.

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη

