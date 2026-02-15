Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 38χρονο που οδηγούσε μεθυσμένος και έπεσε πάνω σε σταθμευμένο όχημα
Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Στη σύλληψη ενός 38χρονου άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.
Ο άνδρας συνελήφθη καθώς χθες το βράδυ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα, καθώς, όπως διαπιστώθηκε, οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.
Οι συλληφθείς θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Συνεχίζεται η κόντρα Γεωργιάδη – Κωνσταντοπούλου: “Θα της κάνω μήνυση τη Δευτέρα” – “Μιλάμε για παρακράτος”
- Τραγωδία στη Λούτσα: “Διαλυθήκαμε όλοι, ο γιος μου φωνάζει τι έκανα, έχασα το φίλο μου!”, λέει η μάνα του 15χρονου οδηγού
- Λαμία: Ηλικιωμένος αυνανιζόταν μπροστά σε ανήλικες σε πλατεία – Δείτε βίντεο