ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 38χρονο που οδηγούσε μεθυσμένος και έπεσε πάνω σε σταθμευμένο όχημα

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη ενός 38χρονου άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Ο άνδρας συνελήφθη καθώς χθες το βράδυ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα, καθώς, όπως διαπιστώθηκε, οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Οι συλληφθείς θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

