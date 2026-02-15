Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 38χρονο που οδηγούσε μεθυσμένος και έπεσε πάνω σε σταθμευμένο όχημα

Στη σύλληψη ενός 38χρονου άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Ο άνδρας συνελήφθη καθώς χθες το βράδυ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα, καθώς, όπως διαπιστώθηκε, οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Οι συλληφθείς θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.