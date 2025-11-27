MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 35χρονο Αφγανό που παρενοχλούσε συστηματικά 39χρονη – Απείλησε να χτυπήσει την ίδια και τον σύζυγό της

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ένας 35χρονος από το Αφγανιστάν συνελήφθη χθες το πρωί σε περιοχή της Θεσσαλονίκης καθώς κατηγορείται ότι παρενοχλούσε συστηματικά μία 39χρονη από το Ιράν.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, από την έρευνα της Αστυνομίας προέκυψε ότι ο 35χρονος παρενοχλούσε την 39χρονη, επιδιώκοντας επανειλημμένα με υβριστικό τρόπο την τέλεση γενετήσιων πράξεων. Μάλιστα την προηγούμενη ημέρα απείλησε τόσο τη δική της σωματική ακεραιότητα, όσο και του συζύγου της.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαγκαδά εντόπισαν χθες το πρωί τον 35χρονο και του πέρασαν χειροπέδες.

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΑΙΔΕΙΑ 22 ώρες πριν

Η Φοιτητική Ομάδα Panther Racing του ΑΠΘ κατέκτησε την 1η θέση στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Moto Student 2025

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 4 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: “Σύμφωνο Επιβίωσης” με τον Αντώνη Κρόμπα και τον Λευτέρη Ελευθερίου και σήμερα στο Θέατρο Αριστοτέλειον

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Γάζα: Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς λέει ότι παρέλαβε τα πτώματα 15 Παλαιστίνιων κρατούμενων

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Απειλές για τη ζωή του δέχθηκε μέσω e-mail ο δήμαρχος Νεάπολης – Συκεών Σίμος Δανιηλίδης

ΚΑΙΡΟΣ 13 ώρες πριν

Η Adel σφυροκοπά τη δυτική Ελλάδα – 112 σε Κέρκυρα και Αιτωλοακαρνανία: “Περιορίστε τις μετακινήσεις”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 57 λεπτά πριν

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 35χρονο Αφγανό που παρενοχλούσε συστηματικά 39χρονη – Απείλησε να χτυπήσει την ίδια και τον σύζυγό της