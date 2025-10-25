MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 28χρονο που έπιασε τιμόνι υπό την επήρεια αλκοόλ

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Με χειροπέδες κατέληξε ένας οδηγός τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, καθώς έπιασε τιμόνι υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ειδικότερα, τον 28χρονο συνέλαβαν αστυνομικοί της Ομάδας «Ζ», καθώς τον εντόπισαν να οδηγεί αυτοκίνητο ευρισκόμενος υπό την επήρεια οινοπνεύματος

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος του θα οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική Αρχή.

Θεσσαλονίκη

