Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 28χρονο που έπιασε τιμόνι υπό την επήρεια αλκοόλ
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Με χειροπέδες κατέληξε ένας οδηγός τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, καθώς έπιασε τιμόνι υπό την επήρεια αλκοόλ.
Ειδικότερα, τον 28χρονο συνέλαβαν αστυνομικοί της Ομάδας «Ζ», καθώς τον εντόπισαν να οδηγεί αυτοκίνητο ευρισκόμενος υπό την επήρεια οινοπνεύματος
Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος του θα οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική Αρχή.
