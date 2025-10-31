MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 26χρονο για διακίνηση κοκαΐνης

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Χειροπέδες σε έναν 26χρονο αλλοδαπό με την κατηγορία της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών πέρασαν χθες το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, ενώ ύστερα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις και δημιουργία προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση στην κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Κατά την επιχείρηση που πραγματοποίησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος, ενώ με τη συνδρομή του Τμήματος Συνοδών Αστυνομικών Σκύλων πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • δέμα με κοκαΐνη συνολικού βάρους 9- γραμμαρίων,
  • -300- ευρώ,
  • ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και
  • -2- κινητά τηλέφωνα.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Δείτε τη φωτογραφία που έδωσε στη δημοσιότητα το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ:

Θεσσαλονίκη

