Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 24χρονο που οδηγούσε μηχανή χωρίς δίπλωμα

Στη σύλληψη ενός 24χρονου άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί της Μεικτής Ομάδας Αστυνομικών Ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης χθες το βράδυ στη Νεάπολη.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 24χρονος συνελήφθη καθώς τον έπιασαν να οδηγεί δίκυκλο ιδιοκτησίας του, ενώ του έχει αφαιρεθεί η άδεια κυκλοφορίας του, και να στερείται άδεια ικανότητος οδήγησης για την κατηγορία που απαιτείται, για την οδήγηση του ανωτέρου οχήματος.

Συγκεκριμένα, τον Νοέμβριο του 2025 από τη Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης για την ίδια παράβαση, του αφαιρέθηκε η άδεια ικανότητος του, κατηγορίας Β΄ και η άδεια κυκλοφορίας του ανωτέρω οχήματος.