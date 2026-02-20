MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 24χρονο που είχε κοκαΐνη και χασίς

Ένας 24χρονος συνελήφθη για ναρκωτικά σήμερα τα ξημερώματα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Τον άνδρα συνέλαβαν αστυνομικοί της Ομάδας «Ζ» της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης σε περιοχή του Ευόσμου, καθώς στην κατοχή του βρέθηκαν δύο συσκευασίες με ναρκωτικά. Συγκεκριμένα, είχε κοκαΐνη συνολικού βάρους 21,65 γραμμαρίων και χασίς συνολικού βάρους 0,58 γραμμαρίων.

Ο 24χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον Εισαγγελέα.

