Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 22χρονο για ναρκωτικά – Εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης για ληστεία

Συνελήφθη, βραδινές ώρες χθες Κυριακή (29/03) από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. 22χρονος ημεδαπός, διότι στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε μία συσκευασία κάνναβης συνολικού βάρους (1,8) γραμμαρίων.

Από την περαιτέρω έρευνα αστυνομικών προέκυψε ότι σε βάρος του 22χρονου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης της Ανακρίτριας του Τακτικού Τμήματος Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, για ληστεία, σύμφωνα με το οποίο διατάσσει τη σύλληψη και την κράτησή του καθώς και απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, η οποία αντικαθιστά με προσωρινή κράτηση τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί.

Τέλος, ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

