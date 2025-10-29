MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 22χρονο για κάνναβη και αυτοσχέδιο τσιγάρο

THESTIVAL TEAM

Συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, απογευματινές ώρες την 28-10-2025 στην περιοχή της Πυλαίας, 22χρονος υπήκοος Αλβανίας, καθώς σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν μικροποσότητα κάνναβης, αυτοσχέδιο τσιγάρο εμπλουτισμένο με ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, καθώς και ένας αναδιπλούμενος σουγιάς.

Σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Πυλαίας – Χορτιάτη.

