MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 21χρονο και 20χρονο στο κέντρο για εμπόριο ναρκωτικών – Δείτε φωτο

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη ενός 21χρονου Αλβανού και ενός 20χρονου Ουκρανού προχώρησαν χθες το βράδυ, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, για παράβαση του Νόμου περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι προαναφερόμενοι εντοπίστηκαν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, να επιβαίνουν σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε βρέθηκε στην κατοχή τους, καθώς και στο εσωτερικό του οχήματος, ποσότητα κάνναβης συνολικού βάρους (215,90) γραμμαρίων.

Επιπλέον, κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 700 ευρώ, ως προερχόμενο από εμπορία ναρκωτικών.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 24 ώρες πριν

Μητσοτάκης: Από αύριο η μόνιμη ενίσχυση των 250 ευρώ στους συνταξιούχους, νωρίτερα του προγραμματισμένου – Τι είπε για την οπλοκατοχή στην Κρήτη

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Πλήθος κόσμου στο 1ο Thessaloniki City Marathon – Μεγάλος νικητής ο Στέλιος Στυλιανάκης – Δείτε βίντεο και φωτο

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Η χοροθεατρική performance “Runway” της Χριστιάνας Κοσιάρη σήμερα στο Θέατρο Αμαλία

ΖΩΔΙΑ 10 ώρες πριν

Τα τρία ζώδια που θα βιώσουν την αληθινή αγάπη μέχρι το τέλος του 2025 – “Όλα μπορεί να ξεκινήσουν από μία τυχαία συνάντηση”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 18 ώρες πριν

Συναγερμός για την εξαφάνιση τριών ανήλικων αγοριών από τη Θεσσαλονίκη

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Η ενδεκάδα του Δικεφάλου για το παιχνίδι με την Κηφισιά