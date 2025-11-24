Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 21χρονο και 20χρονο στο κέντρο για εμπόριο ναρκωτικών – Δείτε φωτο

Στη σύλληψη ενός 21χρονου Αλβανού και ενός 20χρονου Ουκρανού προχώρησαν χθες το βράδυ, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, για παράβαση του Νόμου περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι προαναφερόμενοι εντοπίστηκαν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, να επιβαίνουν σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε βρέθηκε στην κατοχή τους, καθώς και στο εσωτερικό του οχήματος, ποσότητα κάνναβης συνολικού βάρους (215,90) γραμμαρίων.

Επιπλέον, κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 700 ευρώ, ως προερχόμενο από εμπορία ναρκωτικών.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.