Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 15 άτομα για ληστείες και απάτες με λεία πάνω από 33.000 ευρώ

Εξιχνιάστηκαν περιπτώσεις ληστειών, κλοπών και απατών – Σχηματίσθηκαν, κατά περίπτωση, δικογραφίες σε βάρος 15 ατόμων.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως, στο πλαίσιο συνεχιζόμενων ερευνών, σχημάτισαν δικογραφίες, κατά περίπτωση, σε βάρος δεκαπέντε 15 συνολικά ημεδαπών, για περιπτώσεις ληστειών, κλοπών και απατών.

Ειδικότερα, στην ευρύτερη περιοχή Χαριλάου – Αναλήψεως κατά το χρονικό διάστημα Απριλίου 2025 – Σεπτεμβρίου 2025, τελέστηκαν 2 περιπτώσεις ληστειών, 2 περιπτώσεις απάτης με το πρόσχημα υπαλλήλου της Δ.Ε.Η. και 8 περιπτώσεις κλοπών (1 κλοπή συνδυαστικά με παράνομη απόκτηση άυλων μέσων πληρωμής, 1 κλοπή δρόμου, 1 κλοπή από οικία με τη μέθοδο της απασχόλησης, 1 κλοπή από όχημα, 2 κλοπές από καταστήματα, 1 κλοπή μεταξύ θαμώνων καταστήματος και 1 κλοπή έπειτα από διάρρηξη καταστήματος).

Συνολικά, αφαιρέθηκαν το χρηματικό ποσό των 19.135 ευρώ, φωτογραφικός εξοπλισμός, κοσμήματα – τιμαλφή και διάφορα προϊόντα – αντικείμενα συνολικής αξίας άνω των 15.000 ευρώ.

Οι σχετικές δικογραφίες υποβλήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.