ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 11 άτομα για ηχορύπανση από καταστήματα

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Αστυνομικοί Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, διενεργούν συστηματικούς ελέγχους για την εφαρμογή της Νομοθεσίας που αφορά τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και την τήρηση των ορίων της στάθμης των θορύβων, με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό, κατά τη διάρκεια ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από βραδινές ώρες της 07-11 2025 έως πρωινές ώρες σήμερα (10-11-2025) αστυνομικοί των Αστυνομικών Τμημάτων Λευκού Πύργου, Πυλαίας – Χορτιάτη, Κορδελιού – Ευόσμου, Αμπελοκήπων – Μενεμένης και Τούμπας – Τριανδρίας, συνέλαβαν συνολικά έντεκα άτομα, καθώς διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσαν, ως ιδιοκτήτες ή προσωρινά υπεύθυνοι, ηχητικά μέσα και ενισχυτές σε καταστήματα, κατά περίπτωση, η ηχοστάθμη των οποίων ξεπερνούσε το προβλεπόμενο όριο.

Παρόμοιοι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτους ρυθμούς.

Ηχορύπανση

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

