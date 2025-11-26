Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες και σε 16χρονο για τον ξυλοδαρμό 15χρονου στη Νεοχωρούδα – Εμφανίστηκε αυτοβούλως στο αστυνομικό τμήμα

Συνελήφθη και ο δεύτερος ανήλικος που κατηγορείται ότι συμμετείχε στον ξυλοδαρμό ενός 15χρονου στην περιοχή της Νεοχωρούδας, στη Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό έγινε την περασμένη Δευτέρα όταν ο 15χρονος έπεσε θύμα επίθεσης από δύο άτομα. Γ για την υπόθεση είχε ήδη συλληφθεί ως δράστης της επίθεσης ένας 15χρονος.

Μετά από έρευνες η ΕΛΑΣ κατάφερε να ταυτοποιήσει τα στοιχεία και του δεύτερου ατόμου που συμμετείχε στην επίθεση. Πρόκειται για τον 16χρονο, ο οποίος εμφανίστηκε αυτοβούλως στο αστυνομικό τμήμα Ωραιοκάστρου και εκεί οι αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες.

