Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες και σε 16χρονο για τον ξυλοδαρμό 15χρονου στη Νεοχωρούδα – Εμφανίστηκε αυτοβούλως στο αστυνομικό τμήμα

Φωτογραφία: Freepik
THESTIVAL TEAM

Συνελήφθη και ο δεύτερος ανήλικος που κατηγορείται ότι συμμετείχε στον ξυλοδαρμό ενός 15χρονου στην περιοχή της Νεοχωρούδας, στη Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό έγινε την περασμένη Δευτέρα όταν ο 15χρονος έπεσε θύμα επίθεσης από δύο άτομα. Γ για την υπόθεση είχε ήδη συλληφθεί ως δράστης της επίθεσης ένας 15χρονος.

Μετά από έρευνες η ΕΛΑΣ κατάφερε να ταυτοποιήσει τα στοιχεία και του δεύτερου ατόμου που συμμετείχε στην επίθεση. Πρόκειται για τον 16χρονο, ο οποίος εμφανίστηκε αυτοβούλως στο αστυνομικό τμήμα Ωραιοκάστρου και εκεί οι αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες.

Αστυνομικοί του Α. Τ. Ωραιοκάστρου συνέλαβαν και το δεύτερο εμπλεκόμενο άτομο σε υπόθεση εξύβρισης και παράνομης βίας που έλαβε χώρα σε βάρος ανηλίκου και αναφέρθηκε σε Δελτίο Τύπου που εκδόθηκε από την υπηρεσία μας στις 25-11-2025. Πρόκειται για, ανήλικο ημεδαπό, τα στοιχεία του οποίου είχαν ήδη ταυτοποιηθεί και εμφανίστηκε αυτοβούλως στο αστυνομικό κατάστημα, όπου και συνελήφθη. Υπενθυμίζεται ότι, μαζί με ανήλικο φίλο του που έχει συλληφθεί, μεσημβρινές ώρες της 24-11-2025, σε περιοχή του Δήμου Ωραιοκάστρου τράβηξαν χωρίς τη θέλησή του, 15χρονο ημεδαπό και ένας εξ’ αυτών άσκησε σωματική βία σε βάρος του.

Θεσσαλονίκη

