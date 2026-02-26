Θεσσαλονίκη: Αύξηση περιπολιών και ενίσχυση μέτρων για την αντιμετώπιση του μπαράζ κλοπών στα φαρμακεία

Η εντατικοποίηση των περιπολιών στις γειτονιές, πέριξ των φαρμακείων, αλλά και η ενίσχυση των μέτρων αυτοπροστασίας, όπως η τοποθέτηση αντικλεπτικών σε προϊόντα, ήταν το θέμα της συνάντησης που είχαν σήμερα οι εκπρόσωποι του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης με την Ελληνική Αστυνομία, με αφορμή το μπαράζ κλοπών στα φαρμακεία της Θεσσαλονίκης.

Παρόντες στη συνάντηση ήταν ο πρόεδρος του ΦΣΘ, Διονύσιος Ευγενίδης, ο γραμματέας του ΦΣΘ, Χαράλαμπος Σαρδέλης και το μέλος του Δ.Σ. του ΦΣΘ, Αθανάσιος Αλειφτήρας, ενώ από πλευράς αστυνομίας παρόντες ήταν ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλονίκης, υποστράτηγος Γεώργιος Τζήμας και ο διευθυντής της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, ταξίαρχος Κωνσταντίνος Αθανασάκος.

Οι εκπρόσωποι του ΦΣΘ εξήγησαν ότι οι επιτήδειοι αποπειρώνται να κλέψουν ή καταφέρνουν να κλέψουν προϊόντα φαρμακείου με τη μέθοδο της απασχόλησης. Πιο συγκεκριμένα εισέρχονται σε κάποιο φαρμακείο σε ομάδες 2 ή 3 ατόμων. Κάποιοι από αυτούς απασχολούν το προσωπικό και την ίδια στιγμή κάποιος άλλος κλέβει προϊόντα, κατά κύριο λόγο καλλυντικά μεγάλης αξίας. Καθημερινά αυξάνεται ο αριθμός αυτών των περιστατικών με αποτέλεσμα οι φαρμακοποιοί που έχουν πέσει θύματα κλοπής ή απόπειρας κλοπής να είναι απελπισμένοι, καθώς η οικονομική ζημία είναι σημαντική.

Από την πλευρά τους, τόσο ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλονίκης, όσο και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης τόνισαν ότι τα περισσότερα περιστατικά καταγράφονται στο πολεοδομικό συγκρότημα και η αστυνομία γνωρίζει το προφίλ των δραστών, ενώ ήδη λαμβάνονται μέτρα με αυξημένες περιπολίες των αστυνομικών σε σημεία όπου υπάρχουν φαρμακεία. Παράλληλα, ζήτησαν από τους εκπροσώπους του ΦΣΘ να ενθαρρύνουν τους φαρμακοποιούς να τηλεφωνούν στην άμεση δράση σε περιπτώσεις ακόμη και υποψίας για απόπειρα κλοπής και πρότειναν ως συμπληρωματικό μέτρο αυτοπροστασίας την τοποθέτηση αντικλεπτικού μηχανισμού σε προϊόντα των φαρμακείων.