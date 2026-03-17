Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με άλλο ΙΧ – Ο οδηγός εγκατέλειψε το σημείο αλλά συνελήφθη

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το πρωί (16/3) στην περιοχή της Σίνδου Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., αυτοκίνητο που οδηγούσε 45χρονος άνδρας, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με άλλο Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα την πρόκληση υλικών ζημιών.

Στη συνέχεια ο 45χρονος εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος. Αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Χαλκηδόνος, εντόπισαν λίγο αργότερα τον οδηγό που ενεπλάκη στο τροχαίο και προχώρησαν στη σύλληψή του.