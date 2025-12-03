MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο καρφώθηκε σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού στη Λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, αυτοκίνητο που κινείτο στη Λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη (πρώην Λαγκαδά) εξετράπη της πορείας του και “καρφώθηκε σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού, στο ύψος της οδού Καραολή & Δημητρίου. Το τροχαίο έγινε γύρω στις 07:30.

Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές ενώ σημειώνεται πως η κολόνα έπεσε μετά την πρόσκρουση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

