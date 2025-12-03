Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο καρφώθηκε σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού στη Λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, αυτοκίνητο που κινείτο στη Λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη (πρώην Λαγκαδά) εξετράπη της πορείας του και “καρφώθηκε σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού, στο ύψος της οδού Καραολή & Δημητρίου. Το τροχαίο έγινε γύρω στις 07:30.

Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές ενώ σημειώνεται πως η κολόνα έπεσε μετά την πρόσκρουση.