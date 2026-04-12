Θεσσαλονίκη: Αστυνομικοί τσάκωσαν κλέφτη μέσα σε αυτοκίνητο – Είχε σπάσει τζάμι για να το ανοίξει

Ένας 45χρονος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη για κλοπή από αυτοκίνητο.

Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης εντόπισαν τον 45χρονο να έχει θραύσει τον υαλοπίνακα της πόρτας του οδηγού ΙΧΕ αυτοκινήτου και να βρίσκεται εντός αυτού, χωρίς όμως να έχει προλάβει να αφαιρέσει κάτι. Στην κατοχή του βρέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο και ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου, τα οποία όπως προέκυψε από την περαιτέρω έρευνα είχε αφαιρέσει την 01-04-2026 από ΙΧΕ αυτοκίνητο στην περιοχή του κέντρου της πόλης.