MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Αστυνομικοί έλεγχοι για δεύτερη ημέρα στον οικισμό Αγία Σοφία – Περιπολίες από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ

Φωτογραφία: ΕΡΤ
|
THESTIVAL TEAM

Συνεχίζονται για δεύτερη ημέρα οι εξονυχιστικοί έλεγχοι της ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης της Αστυνομίας σε οικισμούς Ρομά. Ήδη από χθες έχουν ξεκινήσει οι περιπολίες σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα – και σταδιακά οι έλεγχοι προβλέπεται να επεκταθούν και σε άλλες περιοχές της χώρας – με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας αλλά και την πρόληψη παραβατικότητας.

Για δεύτερη μέρα σήμερα, από τις 10 το πρωί, έχουν αρχίσει οι περιπολίες και οι έλεγχοι εγγράφων και οχημάτων εντός του οικισμού Αγία Σοφία στα Διαβατά από πάνοπλους αστυνομικούς της ΟΠΚΕ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η δεύτερη μέρα των ελέγχων έχει ως στόχο σύμφωνα με τον επιχειρησιακό προγραμματισμό τον εντοπισμό ανήλικων οδηγών, προκειμένου να ενημερώσουν τόσο τους ίδιους όσο και τους γονείς τους για τις συνέπειες του νόμου και να τους πείσουν να συμμορφωθούν.

Ο συγκεκριμένος οικισμός με τους 2.500 κατοίκους μέχρι και πριν από λίγες μέρες αποτελούσε «άβατο» για τους αστυνομικούς. Πλέον, 31 αστυνομικοί σε πλήρη ανάπτυξη πραγματοποιούν περιπολίες ανά μισή ώρα καθ’ όλο το 24ωρο. Έλεγχοι πραγματοποιούνται και εκτός του οικισμού.

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Χαμάς: Οι μαχητές που κρύβονται στη Ράφα δεν θα παραδοθούν στις ισραηλινές δυνάμεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Χαλκίδα: Στη φυλακή 7 άτομα για τη δολοφονία του 20χρονου Μάριου σε οπαδικό επεισόδιο – Ελεύθερος με όρους ένας 30χρονος

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Τζόκοβιτς: Σ’ αγαπώ Ελλάδα, ευχαριστώ πολύ

MEDIA NEWS 9 ώρες πριν

Τηλεθέαση: Ποια πρωινή εκπομπή επέλεξε το τηλεοπτικό κοινό;

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Βορίζια: Κοντά στον εντολέα και τον κατασκευαστή της βόμβας οι αρχές – Συνεχίζονται οι έρευνες για τα όπλα

ΣΙΝΕΜΑ 1 ώρα πριν

66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Χρυσός Αλέξανδρος στην ταινία “Η Βασίλισσα του Βαμβακιού”