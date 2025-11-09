Θεσσαλονίκη: Αστυνομικοί έλεγχοι για δεύτερη ημέρα στον οικισμό Αγία Σοφία – Περιπολίες από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ

Συνεχίζονται για δεύτερη ημέρα οι εξονυχιστικοί έλεγχοι της ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης της Αστυνομίας σε οικισμούς Ρομά. Ήδη από χθες έχουν ξεκινήσει οι περιπολίες σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα – και σταδιακά οι έλεγχοι προβλέπεται να επεκταθούν και σε άλλες περιοχές της χώρας – με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας αλλά και την πρόληψη παραβατικότητας.

Για δεύτερη μέρα σήμερα, από τις 10 το πρωί, έχουν αρχίσει οι περιπολίες και οι έλεγχοι εγγράφων και οχημάτων εντός του οικισμού Αγία Σοφία στα Διαβατά από πάνοπλους αστυνομικούς της ΟΠΚΕ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η δεύτερη μέρα των ελέγχων έχει ως στόχο σύμφωνα με τον επιχειρησιακό προγραμματισμό τον εντοπισμό ανήλικων οδηγών, προκειμένου να ενημερώσουν τόσο τους ίδιους όσο και τους γονείς τους για τις συνέπειες του νόμου και να τους πείσουν να συμμορφωθούν.

Ο συγκεκριμένος οικισμός με τους 2.500 κατοίκους μέχρι και πριν από λίγες μέρες αποτελούσε «άβατο» για τους αστυνομικούς. Πλέον, 31 αστυνομικοί σε πλήρη ανάπτυξη πραγματοποιούν περιπολίες ανά μισή ώρα καθ’ όλο το 24ωρο. Έλεγχοι πραγματοποιούνται και εκτός του οικισμού.