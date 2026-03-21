Θεσσαλονίκη: Αστυνομική “σκούπα” στην Περαία – Έλεγχοι, πρόστιμα και ακινητοποιήσεις οχημάτων

Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες, Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026, σε οικισμό της Περαίας, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για την πρόληψη και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θερμαϊκού, με τη συνδρομή δυνάμεων από τις Διευθύνσεις Άμεσης Δράσης, Τροχαίας, Αλλοδαπών και Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων εξετάστηκαν συνολικά 24 άτομα και 23 οχήματα, ενώ:

Προσήχθησαν 4 άτομα

Διαπιστώθηκαν 16 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις

Ακινητοποιήθηκαν 14 οχήματα

Οι αρχές επισημαίνουν ότι αντίστοιχες στοχευμένες δράσεις θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές του Νομού Θεσσαλονίκης, με στόχο την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών και τη διασφάλιση της νομιμότητας.