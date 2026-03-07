Θεσσαλονίκη: Αστυνομική επιχείρηση στην Καλαμαριά για την πρόληψη της νεανικής παραβατικότητας

Στοχευμένη επιχειρησιακή δράση για την πρόληψη της παραβατικότητας ανηλίκων πραγματοποίησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμαριάς στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε κατά τις βραδινές ώρες της Παρασκευής (6/3) έως και τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (7/3) σε περιοχές αρμοδιότητας του τμήματος, με στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση φαινομένων νεανικής εγκληματικότητας.

Στο πλαίσιο των ελέγχων:

ελέγχθηκαν συνολικά 37 άτομα, εκ των οποίων 26 ανήλικοι και 11 ενήλικοι,

προσήχθησαν 15 ανήλικοι,

συνελήφθησαν 4 ενήλικοι για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, ανάλογες επιχειρησιακές δράσεις θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα, στο πλαίσιο της προσπάθειας για την πρόληψη και την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου της νεανικής παραβατικότητας.