Θεσσαλονίκη: Αστυνομική επιχείρηση στον Δήμο Ωραιοκάστρου για την παραβατικότητα των ανηλίκων

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Ειδική επιχειρησιακή δράση πραγματοποιήθηκε χθες από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων στον Δήμο Ωραιοκάστρου για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικότητας των ανηλίκων.

Στο πλαίσιο της δράσης ελέγχθηκαν συνολικά 70 ανήλικοι, καθώς και 5 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

Από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης σχεδιάστηκε ειδική επιχειρησιακή δράση για την πρόληψη της παραβατικότητας των ανηλίκων, η οποία υλοποιήθηκε βραδινές ώρες χθες (31-01-2026), σε περιοχές του Δήμου Ωραιοκάστρου, με τη συνδρομή αστυνομικών των Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, Αστυνομίας, Άμεσης Δράσης και Αλλοδαπών.

Στο πλαίσιο της δράσης ελέγχθηκαν συνολικά (70) ανήλικοι, καθώς και (5) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Σκοπός ήταν η συλλογή στοιχείων και η χαρτογράφηση της κίνησης ανηλίκων που ενδεχομένως εμπλέκονται σε περιστατικά παραβατικότητας.

Τα στοιχεία που συλλέγονται θα αποτελέσουν αντικείμενο αξιολόγησης, αξιοποίησης και διερεύνησης για το σχεδιασμό στοχευμένων δράσεων σε περιοχές όπου διαπιστώνεται συσσώρευση περιστατικών ανήλικης παραβατικότητας.

Ανάλογες εξορμήσεις θα συνεχιστούν στο πεδίο της πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου της νεανικής εγκληματικότητας.

Θεσσαλονίκη

